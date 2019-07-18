تركي آل الشيخ: تلقيت 258 ألف رسالة على الواتساب فى 7 ساعات (صورة)

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اليوم الخميس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة لهاتفه المحمول تفيد بتلقيه ما يقرب من 258 ألف رسالة على الواتساب في ٧ ساعات، متسائلاً: "ازاي الاقي وقت لكل ده!".

هذا وكان قد غرد "آل الشيخ"، في وقت سابق بأنه أغلق رقم "الواتسآب" الخاص به، عقب تلقيه ما يقرب من 100 ألف مشاركة في أقل من 24 ساعة.