خرائط جوجل تكشف عن ميزة جديدة لمالكي الدراجات الهوائية

أعلن تطبيق خرائط جوجل عن إضافة ميزة جديدة لمالكي الدراجات الهوائية، فيما تقدم الشركة تكاملًا جديدًا سيوفر للمستخدمين معلومات حول خدمات مشاركة الدراجة الثابتة مباشرة في التطبيق.
ووفرت الشركة معلومات حول مكان العثور على محطة مشاركة للدراجات، بالإضافة إلى عدد الدراجات الموجودة، ومعلومات حول الأماكن والمساحات الفارغة لإبقاء الدراجة عن وصول المستخدم لوجهته، حسب موقع The verge الأمريكي.
وكانت جوجل قد اختبرت الميزة الجديدة فى مدينة نيويورك بالعالم الماضى على أن تبدأ التوسع فى 23 مدينة أخرى من ضمنهم برشلونة وبرلين وبروكسل وبودابست وشيكاغو ودبلن وهامبورج وهلسنكي وكاوشيونج، بالإضافة إلى لندن ولوس أنجلوس وليون ومدريد ومكسيكو سيتي ومونتريال ومدينة تايبيه الجديدة وريو دي جانيرو ومنطقة خليج سان فرانسيسكو وساو باولو وتورونتو وفيينا ووارسو وزيوريخ.
وكانت جوجل قد أضافت في ديسمبر الماضي ميزة لتوجيه المستخدمين نحو الدراجات البخارية، قبل أن تقرر إطلاق ميزة الـ" bikesharing"، وتكون متوفرة على خرائط جوجل لمستخدمي iOS وأندرويد، فقط للبلاد التى أتييحت لها الخدمة الجديدة، حيث من المقرر أن يتم دعم الميزة لباقي البلاد قريباً.
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