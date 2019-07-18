أعربت عارضة الأزياء التونسية شادن، عن سعادتها بتشبيه الجمهور لها بالنجمة المصرية ياسمين صبري، مضيفة بأن عملها كعارضة أزياء جعلها أكثر قربًا للجمهور وهو ما جعلهم يؤكدون تقارب ملامحها مع ياسمين صبري. وأوضحت "شادن" في تصريحات صحفية لها اليوم الخميس، بأنها تحب الفنانة ياسمين صبري ذات الملامح المصرية السكندرية الأصيلة، مضيفة مازحه بأنها لو وضعت في مقارنة حقيقية مع ياسمين صبري ستكون هي الأجمل. Advertisements يذكر أن شادن أعلنت منذ أيام حزنها لهزيمة منتخب بلادها فى بطولة أمم أفريقيا 2019، وخرجت تونس من البطولة في المركز الرابع أمس الأربعاء بعد هزيمتها أمام منتخب نيجريا 1/0 وأداء ضعيف. شادن، تعمل كعارضة أزياء وخبيرة تجميل وكانت أخر مشاركتها العالمية في أسبوع الموضة الفرنسي بمشاركة عدد من مشاهير عالم الموضة والأزياء ومنهم المصري هاني البحيري.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تشبيهها بالنجمة ياسمين صبري.. "شادن" عارضة الأزياء التونسية: "أنا الأجمل" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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