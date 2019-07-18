إنستجرام تختبر ميزة جديدة في 7 دول.. تعرف عليها

يختبر تطبيق "إنستجرام" ميزة جديدة بـ7 دول حول العالم، فقد قامت بإخفاء "عداد اللايك"، فلن يعد بوسعك معرفة عدد "اللايك" التي حصلت عليها منشورات أصدقائك.

فسيقوم المستخدم بتحميل صورة ورؤية عدد "اللايك" التي يتلقاها، ولكن لن يعرفها أحد، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

لا يزال بإمكان المستخدمين الإعجاب بصور الآخرين، لكن لن يمكنهم رؤية عدد الإعجابات التى حصلت عليها.

ووصلت التجربة الجديدة إلى كندا واليابان وأيرلندا وإيطاليا والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا، ولم يعلق إنستجرام بعد على تاريخ وصولها إلى للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلا أنه من المحتمل أن تكون متاحا في السوقين في غضون أشهر.

وقال Mia Garlick مدير السياسة بإنستجرام أستراليا، "نريد أن يكون إنستجرام مكانًا يشعر فيه الناس بالراحة للتعبير عن أنفسهم، ونأمل أن يؤدي هذا الاختبار لإزالة الضغط عن عدد الإعجابات التى ستحصل عليها المنشورات، حتى تتمكن من التركيز على مشاركة الأشياء التى تحبها، ونقوم الآن بتجربة الاختبار إلى أستراليا حتى نتمكن من معرفة المزيد حول كيفية الاستفادة من تجارب الأشخاص على إنستجرام، وما إذا كان هذا التغيير يمكن أن يساعد الأشخاص على التركيز بشكل أقل على الإعجابات وأكثر على سرد قصتهم".