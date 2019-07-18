فتح باب التحقيق في وفاة عامل بريطاني أثناء بناء الملاعب القطرية

أعلنت المنظمة القطرية المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022، الموافقة على إجراء تحقيق واسع النطاق في وفاة عامل بريطاني أثناء بناء الاستاد في قطر.

ويقود هذا التحقيق قاض بريطاني يُدعى السير روبرت أكينهيد، وهو قاضي سابق بالمحكمة العليا يتمتع بخبرة في قانون البناء وحوادث مواقع أشغال البناء.

ويعد هذا التحقيق أول تحقيق معروف في وفاة محددة خلال بناء ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، إذ كانت المعدات المستخدمة في هذا البناء غير مناسبة وضارة.

ومر أكثر من 18 شهرًا على وفاة العامل البريطاني زاك كوكس أثناء مشاركته في بناء الاستاد في قطر، وسط إهمال من الحكومة القطرية ومعاملة سيئة للعاملين.

وطالب أشقاء العامل كوكس بضرورة التعرف على القرارات والظروف التي أدت إلى وفاته ومحاولة التأكد من أن الدروس المستفادة يمكن أن تمنع وقوع حوادث مماثلة أخرى في المستقبل.