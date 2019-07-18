رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل حارسه

وتعرض بيرين الذي لعب في صفوف ناشئي جنوى الإيطالي، وانضم إلى يوفنتوس في صيف 2018، لإصابة في الكتف في أبريل (نيسان) الماضي، ستمنعه من الوصول إلى كامل لياقته حتى نهاية سبتمبر ((أيلول) المقبل.
وبمجرد اجتياز الفحوصات الطبية، سيكون بمقدور بيرين، وفقاً لما ذكرته بعض وسائل الإعلام البرتغالية، توقيع عقد يمتد لـ4 أو 5 سنوات مع بنفيكا، مقابل نحو 15 مليون يورو.
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