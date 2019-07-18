رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل حارسه

وصل حارس مرمى يوفنتوس، ماتيا بيرين، إلى مطار لشبونة، اليوم الخميس، لإتمام صفقة انتقاله إلى بنفيكا البرتغالي، والذي يطمح إلى أن يشارك معه أساسياً، على الرغم من معاناته من إصابة في الكتف. لعب بيرين بالكاد دقائق مع الفريق الإيطالي الموسم الماضي، لذا فهو يسعى إلى المشاركة مع بنفيكا في الدوري البرتغالي لدقائق أكثر، بالإضافة إلى المشاركة في مباريات دوري أبطال أوروبا ، وهو ما قد يساعده في تحقيق هدفه بالعودة مجدداً إلى المنتخب الإيطالي، وفقاً لما ذكره الحارس الإيطالي في الأيام الماضية. وتعرض بيرين الذي لعب في صفوف ناشئي جنوى الإيطالي، وانضم إلى يوفنتوس في صيف 2018، لإصابة في الكتف في أبريل (نيسان) الماضي، ستمنعه من الوصول إلى كامل لياقته حتى نهاية سبتمبر ((أيلول) المقبل. وبمجرد اجتياز الفحوصات الطبية، سيكون بمقدور بيرين، وفقاً لما ذكرته بعض وسائل الإعلام البرتغالية، توقيع عقد يمتد لـ4 أو 5 سنوات مع بنفيكا، مقابل نحو 15 مليون يورو.

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