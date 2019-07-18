الحكم بالإعدام على المتهمين في مقتل سائحتين بالمغرب

وكانت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لإعدام الجناة.
واعترف الثلاثة بقتل يسبرسن والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة.
ولم تشارك عائلة الضحية النرويجية في جلسات المحاكمة.
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