الحكم بالإعدام على المتهمين في مقتل سائحتين بالمغرب

أصدرت محكمة مغربية، اليوم الخميس، الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة الرئيسيين في مقتل سائحتين بالمغرب نهاية العام الماضي، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية". وكانت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لإعدام الجناة. واعترف الثلاثة بقتل يسبرسن والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة. ولم تشارك عائلة الضحية النرويجية في جلسات المحاكمة.

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