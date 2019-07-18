آلاف المتظاهرين يخرجون في أسبوع العدالة اولًا

خرج اليوم آلاف المتظاهرين في عدد من الشوارع الرئيسة تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين وشركاؤه الموقعين على إعلان الحرية والتغيير، لمواكب خاتمة أسبوع العدالة أولًا، والتي من المفترض أن تتوجه إلى ساحة “الحرية” الساحة الخضراء سابقا. حيث اعترضت الأجهزة الأمنية جموع المتظاهرين بموقف "جاكسون"وسط العاصمة الخرطوم وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع. وجاءت الخطوة في أعقاب التوصّل إلى اتفاقٍ بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الخامس من يوليو الماضي، والذي تم التوقيع على إعلانه السياسي فجر أمس الأربعاء.

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