أردوغان يبحث فكرة شراء مقاتلات "سو-35" الروسية

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المصدر قوله في تصريح خاص: "ما زال من السابق لأوانه الحديث عن شراء تركيا مقاتلات روسية من طراز "سو-35" وسيضع رئيسنا تقييما لهذا الموضوع الهام وسيصدر أيضا بيانا بهذا الشأن".
وأعلن المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيميزوف في وقت سابق من اليوم الخميس، استعداد موسكو لتوريد مقاتلات "سو-35" لتركيا، إذا أبدت الأخيرة رغبة في ذلك.
ويأتي هذا التصريح، عقب إعلان الولايات المتحدة يوم الأربعاء، استبعاد تركيا من برنامج تصنيع مقاتلات F-35 الأمريكية ردا على شراء تركيا منظومات "إس-400" الدفاعية الروسية.
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