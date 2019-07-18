اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الصين تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية ودول عربية تكثر من شرائها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أظهر أحدث تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن الصين قلصت حيازتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية على مدى 4 أشهر، بينما قامت دول عربية بزيادة استثماراتها في هذه السندات.

ووفقا للتقرير فقد بلغت استثمارات الصين التي تعد أكبر مالكي أذون الخزانة الأمريكية في السندات في مايو 1.110 تريليون دولار، مقابل 1.113 تريليون دولار في أبريل.

ويظهر من البيانات أن الصين قلصت استثماراتها في هذه السندات للشهر الرابع على التوالي من فبراير وحتى مايو، حيث خفضت حيازتها من السندات بشكل تدريجي من 1.130 تريليون دولار إلى 1.110 تريليون دولار، أي قلصتها بنحو 20 مليار دولار.

ويأتي ذلك خلافا للسعودية، التي زادت استثماراتها في السندات الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، لتبلغ في مايو الماضي 179 مليار دولار، مقابل 167 مليارا في فبراير، بزيادة قدرها 12 مليار دولار.

Advertisements

كما عملت الكويت على رفع استثماراتها في السندات الأمريكية من 40.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 41.3 مليار دولار، بارتفاع قدره 1.1 مليار دولار.

فيما قامت الإمارات بتقليص استثماراتها في السندات الأمريكية من 55.7 مليار دولار في أبريل إلى 53.2 مليار في مايو، كما أن العراق هو أيضا خفض استثماراته في السندات من 35.4 مليار دولار إلى 34.4 مليار.

وتقرير وزارة الأمريكية يشمل الاستثمارات في سندات الخزانة فقط، ولا يشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية ودول عربية تكثر من شرائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا