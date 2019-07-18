إرسال 500 جندي أمريكي إلى قاعدة الأمير سلطان السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مسؤولون بالبنتاغون، إن بلاده بصدد إرسال 500 جندي أمريكي إلى قاعدة الأمير سلطان، شرق العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين دفاعيين اثنين، لم تكشف عنهما، أن هناك قوة صغيرة حاليًا في الموقع، مع وجود استعدادات لاستقبال بطارية لنظام الدفاع باتريوت وتطوير مدرج للطائرات.

وأظهرت صور أقمار صناعية، التقطتها “بلانيت لابس” بنهاية يونيو/حزيران ومطلع يوليو/تموز، ما يبدو أنها عمليات تحضيرية في قاعدة الأمير سلطان الجوية، شرق العاصمة السعودية، الرياض.

ووفقا لـ”جيفري لويس” من معهد ميديلبوري للدراسات الدولية والذي درس صور الأقمار الصناعية هذه، فإن قوة أمريكية وصلت إلى القاعدة السعودية الجوية، منتصف يونيو/حزيران.

وأشار إلى أن “معدات بناء ظهرت بنهاية المدرج الجوي في الـ27 من يونيو/حزيران تظهر ما يبدو أنه عمليات تحسين جارية تظهر النمط ذاته الذي يستخدمه مهندسو القوات الأمريكية.

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وتقول الولايات المتحدة إنها ملتزمة بمساعدة السعودية ضد أي عدوان إيراني محتمل.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء بأنه لم يتم إخطار الكونغرس رسميًا بنشر القوات، غير أنها نقلت عن مسؤول لم تكشف عنه أن إعلانا في هذا الصدد متوقع بحلول الأسبوع المقبل.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي نيتها إرسال 1000 عنصر عسكري إضافي إلى المنطقة وسط التوترات في الشرق الأوسط مع إيران دون التطرق إلى الدول التي ستوجه هذه القوات لها.

ووفقا للمسؤولين فإن الـ500 جندي ممن يخطط لإرسالهم إلى السعودية هم جزء من هذه القوة.

ويتصاعد التوتر في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة، منذ إعلان “ترامب” انسحابا أحاديا من الاتفاق النووي، في 8 مايو/أيار 2018، وتشديد واشنطن عقوباتها الاقتصادية على طهران، واستهدافها تصفير صادرات النفط الإيراني.