قرار لمجلس النواب الأميركي يدين “التعليقات العنصرية” لترامب

الخليج 365:

صوّت مجلس النواب الأميركي على قرار يدين تصريحات الرئيس دونالد ترامب العنصرية الموجّهة إلى أعضاء في الكونغرس.

وبحسب نتيجة التصويت صوّت 240 عضواً مع القرار مقابل 187 ضدّه وقد أيّد 4 أعضاء جمهوريين القرار الذي نال تأييد جميع النواب الديمقراطيين.

وجاء في نص القرار: “يدين مجلس النواب بحزم التصريحات العنصرية للرئيس دونالد ترامب، التي شرعت وعززت الكراهية تجاه الأميركيين الجدد والناس من ذوي البشرة الملونة والخوف منهم”.

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وعقدت النائبات الديمقراطيات اللواتي هاجمهن ترامب، وهن رشيدة طليب، وألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، مؤتمراً صحفياً دعين خلاله لعزل الرئيس، وتعد إلهان عمر الوحيدة بين هؤلاء النائبات المذكورات التي ولدت خارج الولايات المتحدة، في الصومال، أما الباقيات فولدن فيها.

مجلس النواب الأميركيّ كان قد أدان تغريدات ترامب ومواقفه الأخيرة التي استهدفت 4 نائبات ديمقراطيات بوصفها “مشحونة بالعنصرية”.

وكانت النائبة الأميركية رشيدة طليب دعت إلى عزل الرئيس دونالد ترامب بعد هجومه على النائبات التقدميات الديمقراطيات في الكونغرس ومطالبته بعودتهن إلى بلادهن الأصلية. طليب لم تكن الوحيدة التي ردت على تغريدة ترامب التي يصفها معارضوه بالعنصرية.