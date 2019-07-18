الحرية والتغيير : أطراف تسعى لإجهاض الاتفاق بأية صورة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رأى القيادي بالحرية والتغيير أحمد ربيع أن الاتفاق السياسي مبشر ووضع خطوطاً عريضة للوثيقة الدستورية. وأشار ربيع إلى وجود مخاوف من عدم اكتمال الاتفاق في مرحلة التوقيع على الوثيقة الدستورية، واتهم جهات لم يسمها بالسعي لإجهاض الاتفاق بأية صورة من الصور، وقال : (نتمنى ألا نفشل في الاتفاق حول الوثيقة الدستورية لجهة أنها الأكثر تفصيلاً للاتفاق)، وأعلن عن تحويل جميع النقاط الخلافية بين قوى الحرية والمجلس العسكري لمناقشتها في الوثيقة الدستورية, ووصفها بالنقاط المفصلية. المادة السابقة اجتماع بين عبد العزيز الحلو والمجلس العسكري بجوبا…. المقالة القادمة أب يقتل ابنته خنقاً ويدفنها تحت شجرة….

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