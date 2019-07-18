أغلى مدافع بتاريخ الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يعلن ضم “جلاده”

أعلن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في بيان، الخميس، تعاقده مع مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت لمدة 5 أعوام.

وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو إضافة، إلى 10.5 ملايين مكافآت، ليكون دي ليخت أغلى مدافع بتاريخ الدوري الإيطالي، وثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي “السيدة العجوز” بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو عام 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليون يورو عام 2016 قادما مننابولي). وأعرب يوفنتوس عن سعادته بالتعاقد مع قائد أياكس أمستردام، مشيدا بمدافعه الجديد الذي يمتلك “مهارة فنية، قوة بدنية هائلة، رؤية ثاقبة في الملعب، إدارة وديناميكية دفاعية، حس تهديفي وخصوصا بالرأس: ماتيس توليفة مثالية للمدافع الحديث”.

وكان دي ليخت صرح الثلاثاء في مقطع فيديو لجمهور يوفنتوس لدى وصوله تورينو، قائلا: “مرحبا بيانكونيري (لقب يوفنتوس)، هذا ماتياس وأنا سعيد بالتواجد هنا”.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن الراتب السنوي لدي ليخت يتجاوز 7.5 ملايين يورو ويمكن أن يصل إلى 12 مليونا مع المكافآت، وفضلا عن ذلك، فإن عقده يتضمن بندا بخصوص الشرط الجزائي والذي يبلغ 150 مليون يورو اعتبارا من 2021.

وساهم الواعد دي ليخت (19 عاما) بتألق أياكس الموسم الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما بلغ دور الأربعة، فضلا عن تتويجه بالثنائية المحلية.

Advertisements

وبات دي ليخت أحد أبرز المدافعين الأكثر مطمعا في عالم الكرة المستديرة، وكان فريقا باريس سان جرمان

الفرنسي وبرشلونة الإسباني من بين المهتمين بالحصول على خدماته.

وبحسب سكاي نيوز عربية يتقن الدولي الهولندي الفارع الطول (1.89 متر) اللعب بكلا القدمين، ويحسن التمركز في أرضية الملعب بشكل رائع.

وبدأ دي ليخت مسيرته الاحترافية في سن السادسة عشرة وتحديدا في سبتمبر 2016، وارتدى قميص المنتخب البرتقالي في عمر 17 عاما فقط وتحديدا في مارس 2017.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفا، بينها 3 أهداف على الصعيد الأوروبي في مغامرة الفريق إلى المربع الذهبي الموسم الماضي، علما أنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بالحاق الهزيمة به إيابا 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهابا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)