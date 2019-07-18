المواصفات تجيز 4 ألف مواصفة لحماية الاقتصاد

اعلن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف التزام الولاية بدعم برامج وخطط الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع الولاية وذلك لتعزيز الجهود الرامية لحماية المواطن والنهوض بالاقتصاد الوطني. ودعا الوالي لدى زيارته صباح اليوم لرئاسة الهيئة بمدني لضرورة احكام التنسيق بين الجهات كافة والتوسع في البرامج التوعوية والارشادية لترسيخ ثقافة المواصفات والمقاييس وسط المواطنين. من جانبه أكد المهندس التجاني عبد العال النعيمة مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع الولاية أن عمل الهيئة يتطلب مزيدا من التنسيق مع الأطراف كافة وتضافر الجهود لبلوغ الغايات المنشودة. Advertisements ولفت لدور الهيئة في التفتيش الخدمي والصناعي والصحي للتأكد من الجودة لضمان سلامة المستهلك عبر التفتيش للأسواق ومستودعات الغاز والافران لمتابعة الاوزان ، وفقا للقانون والتأكد من ضمان المصوغات وختمها بمعامل الهيئة الحديثة، مشيرا للمسؤولية المجتمعية للهيئة في مجالات دعم مرضى السرطان والصم والبكم. وقطع المهندس مهدي حامد هاشم العباس مدير وحدة التفتيش بالهيئة بحسب سونا – أن التفتيش الخدمي والصناعي عبر الاتيام المتخصصة يحمي المستهلك والاقتصاد القومي. ولفت الى إجازة أكثر من 4 ألاف مواصفة لحماية الاقتصاد القومي، والى ضرورة العمل بنظام الكيلو في الخبز لحفظ حق المواطن وتوفير مزيد من الجهود ويحقق العدالة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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