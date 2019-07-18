نقل مقار اليوناميد للجانب المدني بقرار من المجلس العسكري

بقرار من المجلس العسكري الانتقالي، تم نقل مقار البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور الى جانب الخدمات المدنية حيث تقدم فيها الخدمات الاجتماعية في مجال التعليم والصحة من جامعات ومستشفيات وادارات مختلفة.
ووجدت الخطوة إشادة من المواطنين فيستفيد منها المواطن في الجانب المدني وسد النقص في الخدمات التي يعاني منها انسان ولاية شمال دارفور
وبناء علي القرار استلم حكومة ولاية شمال دارفور المقار من قوات الدعم السريع لاستخدامها في الاغراض المدنية تنفيذا لتوجيهات المجلس العسكري الانتقالي وايضا تسلمت مقر معسكر زمزم من قوات الدعم السريع رسميا ليتبع للجانب المدني الذي استلمته قوات الدعم السريع سابقا من اليوناميد حيث تم تحويله للجانب المدني ليكون مجمعا تعليميا يضم عدد من الكليات لجامعة الفاشر.
وفي قرية كورما تم تسليم الموقع للجانب المدني ليكون مركز صحي لتقديم الخدمات للمواطن البسيط في المنطقة
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