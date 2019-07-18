تحريرالسودان الأم: نؤيد اتفاق المجلس والتحرير

أعلن حزب تحرير السودان الأم مباركته وتأييده لاتفاق المجلس العسكري الانتقالي مع قوى إعلان الحرية والتغيير وهنأ الشعب السوداني به.

وقال محمد حسين إسحق أمين الحزب بولاية الخرطوم في تصريح وكالة الأنباء السودانية "سونا " إن حزبه يؤيد ويدعم الاتفاق الذي تم بين الطرفين بعد جملة من المفاوضات أفضت لأن يكون لبنة لوضع جديد في السودان يتحقق من خلاله الأمن والاستقرار والسلام.

ودعا حسين إلى أهمية إعلاء مصلحة الوطن فوق كل المصالح، كما دعا إلى أهمية الوحدة والتعاون من أجل وطن يسع الجميع تسوده العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون إقصاء لأحد.

وأعرب حسين عن شكر حزبه للمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والوسطاء على هذا الاتفاق الذي وجد صدى وقبولا وواسعا من الشعب السوداني.

