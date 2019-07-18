تعرف على قصة معلم الفيزياء الذي وقَّع مع "حميدتي" اتفاق السودان

وأعلن في السودان الاتفاق والتوقيع على الوثيقة الأولى للاتفاق السياسي لتقاسم السلطة، بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي.
ويقول محمد الحسن على عبد اللطيف، وهو ناشط سوداني، إن أحمد ربيع تخرج في كليه التربية جامعة الجزيرة، تخصص فيزياء، وحصل على الماجستير في علوم الرياضيات.
ويضيف أن ربيع يعمل معلماً للفيزياء والرياضيات للمرحلة الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد شرق النيل، ويقيم في منطقة الحاج يوسف، وهو متزوج وله 3 أولاد، مشيراً إلى أنه اعتقل خلال مشاركته في أحداث الثورة السودانية في يناير الماضي، وأفرجت عنه السلطات في 11 أبريل بعد ساعات من عزل الرئيس السابق عمر البشير.
وشارك ربيع في تجمع المهنيين، وتم اختياره ضمن 10 آخرين للتفاوض مع المجلس العسكري، واختير من جانب قوى الحرية والتغيير للتوقيع نيابة عنها على اتفاق تقاسم السلطة.
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