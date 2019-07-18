وفاة الشيخة مريم بدر عبدالعزيز مالك الصباح في الكويت

ونعى الديوان الأميري الكويتي، في بيان له، نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“ الشيخة مريم، لافتًا إلى أن جثمانها سيوارى الثرى بعد صلاة عصر اليوم.
وتأتي وفاة الشيخة الشابة، بعد أيام قليلة من وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الجراح الصباح، أحد أفراد الأسرة الحاكمة عن عمر ناهز 30 عامًا، حيث ذكر بعض النشطاء أنه توفي متأثرًا بجراح أصابته إثر تعرضه لرصاصة من سلاحه الشخصي أثناء تنظيفه في منزله.
ونعى عدد من النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الشيخة مريم، داعين لها بالرحمة والمغفرة.
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