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وفاة الشيخة مريم بدر عبدالعزيز مالك الصباح في الكويت

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توفيت في الكويت، اليوم الخميس، الشيخة مريم بدر عبدالعزيز مالك الصباح، عن عمر 26 عامًا دون توضيح لأسباب الوفاة.

ونعى الديوان الأميري الكويتي، في بيان له، نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“ الشيخة مريم، لافتًا إلى أن جثمانها سيوارى الثرى بعد صلاة عصر اليوم.

وتأتي وفاة الشيخة الشابة، بعد أيام قليلة من وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الجراح الصباح، أحد أفراد الأسرة الحاكمة عن عمر ناهز 30 عامًا، حيث ذكر بعض النشطاء أنه توفي متأثرًا بجراح أصابته إثر تعرضه لرصاصة من سلاحه الشخصي أثناء تنظيفه في منزله.

ونعى عدد من النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الشيخة مريم، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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