وقالت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إنها ستستبعد تركيا من برنامج ”F35“ بسبب شرائها أنظمة الدفاع الروسية ”S400“.
وكانت تركيا طلبت شراء أكثر من 100 من المقاتلة الشبح، فيما شاركت الشركات الدفاعية التركية في بناء ”F35“.
وخلال تصريحات للصحفيين في أنقرة، قال إسماعيل دمير، إن الشركات التركية ستجري تقييمًا لسبل تعويض خسائرها جراء القرار الأمريكي، لكنه أضاف أن الدول الأخرى المشاركة في برنامج ”F35″، ستتحمل تكلفة إضافية تتراوح بين 7 و8 ملايين دولار لكل طائرة نتيجة لذلك.
وأضاف أن أنقرة لن تشتري معدات دفاع أجنبية من الآن فصاعدًا، ما لم تكن ضرورية للغاية، لكنه لم يسهب في التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا: خسائر متوقعة ستلحق بشركات الصناعات الدفاعية بسبب مقاتلات ”F35“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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