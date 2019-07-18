انفجار سيارة ملغومة قرب مقر للشرطة الأفغانية في قندهار

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: ”فجر متشددون سيارة محملة بالمتفجرات، واقتحم بعض المسلحين المباني المحيطة بمقرنا الرئيسي“.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم ترد تقارير رسمية عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.
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