انفجار سيارة ملغومة قرب مقر للشرطة الأفغانية في قندهار

أفاد مسؤول في الشرطة الأفغانية، بانفجار سيارة ملغومة عند بوابة مقر الشرطة في مدينة قندهار جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: ”فجر متشددون سيارة محملة بالمتفجرات، واقتحم بعض المسلحين المباني المحيطة بمقرنا الرئيسي“.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم ترد تقارير رسمية عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.