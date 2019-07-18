تأتي هذه الخطوة في ظل فرض طوكيو قيودًا على بعض صادرات المواد التكنولوجية المتطورة لكوريا الجنوبية، الأمر الذي يهدد الإمدادات العالمية من الرقائق الدقيقة التي تستخدمها شركات التكنولوجيا في أنحاء العالم.
وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الخطابات أُرسلت في الآونة الأخيرة إلى الموردين المحليين للهواتف الذكية وشركات الأجهزة المنزلية.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفادت وكالة يونهاب للأنباء أن سامسونغ أرسلت الخطابات و“تبحث كل الوسائل المتاحة“ لتأمين المزيد من المكونات استعدادًا لاحتمال توسيع اليابان نطاق القيود على الصادرات.
وذكر تقرير يونهاب، أن سامسونغ طلبت من شركائها في خطابات أرسلت في وقت سابق من الأسبوع تأمين المكونات بنهاية يوليو تموز أو قبل 15 أغسطس/ آب على أقصى تقدير.
وأحجمت سامسونغ، وهي أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم، عن التعليق على التقرير.
وتدرس اليابان رفع كوريا الجنوبية من ”القائمة البيضاء“ للدول التي تخضع للحد الأدنى من القيود التجارية، وهي خطوة قال عنها مسؤولون كوريون جنوبيون إنها ستتسبب في ”قدر هائل من المشاكل“ وستضر بالعلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقال التقرير إن سامسونغ أخبرت شركاءها أنها ستتحمل التكاليف الإضافية لتخزين المكونات.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة سامسونغ تطلب من شركائها تخزين مكونات يابانية تحسبًا لتشديد قيود التصدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.