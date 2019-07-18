تأهيل 29 فتاة أردنية للعمل في السباكة

وقال الدكتور يوسف الشريدة مدير المعهد، اليوم الخميس، إن ”مهنة السباكة لسيدات المفرق وفتياتها أصبحت تتنامى بشكل لافت؛ نظرًا لتخريج العديد من الفتيات استجابة لمتطلبات السوق، وحاجة كثير من الأسر لفتاة سباكة“.
ولفت ”الشريدة“، وفقًا لجريدة ”الرأي“ الأردنية، إلى وجود شراكة مع مؤسسات رسمية وغير رسمية كبلدية المفرق، بهدف تشغيل هؤلاء السباكات، والاستفادة من خبراتهن في سوق العمل، في ظل تزايد الطلب والاهتمام بهذه المهنة، وتوفير مصدر دخل لهن، لتأمين متطلبات معيشتهن مع أسرهن.
من جانبها، أشارت المهندسة دورا بايونداني، رئيسة مؤسسة التعاون الجامعي الإيطالية، إلى أن مشروع التدريب على السباكة هو جزء من مشاريع المؤسسة في الأردن، والهادفة للمساهمة في دعم الحكومة والشعب الأردني في عدة قطاعات، من بينها المياه والطاقة وإعادة التدوير، وغير ذلك.
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