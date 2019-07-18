مستشار أمين الأمم المتحدة يشيد بالشعب السوداني



أشاد السيد نيكولاس هايسوم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالشعب السوداني الذي يحاول بكل شجاعة أخذ مصيره بوسائل سلمية. أشاد السيد نيكولاس هايسوم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالشعب السوداني الذي يحاول بكل شجاعة أخذ مصيره بوسائل سلمية. وأكد نيكولاس في تصريحات صحفية أن منظمة الأمم المتحدة تضع ثقلها خلف مبادرة الاتحاد الإفريقي والساعية إلى نقل السلطات من المجلس العسكري الانتقالي إلى سلطة مدنية تحظى بحماية الجيش السوداني . ونبه إلى أن عضوية السودان معلقة حتى الآن في الاتحاد الإفريقي إلى حين تسليم الحكم للمدنيين.

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