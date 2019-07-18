دول الترويكا ترحب بالاتفاق السياسي بالسودان

رحبت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن إعلان سياسي يحدد الهيكل والمسؤوليات على نطاق واسع للحكومة الانتقالية، قائلة" نأمل أن تتمكن هذه المؤسسات من كسب ثقة ودعم الشعب السوداني".

كما أثنت دول الترويكا في بيان لها على جهود الاتحاد الأفريقي والوسطاء الإثيوبيين والسودانيين في مساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق وأكدت تشجيعها الطرفين على إبرام الاتفاق الدستوري الموازي بأسرع وقت وتشكيل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتي طالب بها الشعب السوداني بشجاعة وسلمية منذ ديسمبر 2018.

كما رحبت بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا بالتزام الطرفين بدعم تحقيق مستقل في أحداث 3 يونيو وغيرها من أعمال العنف، وبالتفاوض على إنهاء النزاعات الداخلية في السودان والسعي نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والدستورية خلال فترة انتقالية مدتها 39 شهراً.

ولفتت إلى تطلع دول الترويكا إلى العمل مع حكومة انتقالية يقودها مدنيون تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحكم بسلام وعدالة وتنمية.