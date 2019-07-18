المريخ يخاطب جمعة”جينارو” وينافس”3″ أندية

الخليج 365 :

قال لاعب الهلال جمعة جينارو إنّه تلقى عروضًا من أندية عديدة تنوي التعاقد معه في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنّه لم يحسم وجهته بعد.

وبحسب جينارو فإنّ كلاً من أندية المريخ، هلال الأبيض، أهلي شندي، الخرطوم الوطني ترغب في التعاقد مع اللاعب.

و”الأربعاء”، أعلن نادي الهلال فضّ الشراكة بينه واللاعب جمعة جينارو بالتراضي، مقدّما شكره للفترة التي قضاها بالنادي.

وأقرّ جينارو في تصريحٍ لـ”باج نيوز” بأنّ التغيير يبقى سنة الحياة في كرة القدم، موضحًا أنّه لا يودّ الدخول في أيّ تفاصيل بشأن خطوة إخلاء خانته.