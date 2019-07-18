- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
قال لاعب الهلال جمعة جينارو إنّه تلقى عروضًا من أندية عديدة تنوي التعاقد معه في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنّه لم يحسم وجهته بعد.
وبحسب جينارو فإنّ كلاً من أندية المريخ، هلال الأبيض، أهلي شندي، الخرطوم الوطني ترغب في التعاقد مع اللاعب.
و”الأربعاء”، أعلن نادي الهلال فضّ الشراكة بينه واللاعب جمعة جينارو بالتراضي، مقدّما شكره للفترة التي قضاها بالنادي.
وأقرّ جينارو في تصريحٍ لـ”باج نيوز” بأنّ التغيير يبقى سنة الحياة في كرة القدم، موضحًا أنّه لا يودّ الدخول في أيّ تفاصيل بشأن خطوة إخلاء خانته.
كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يخاطب جمعة”جينارو” وينافس”3″ أندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.