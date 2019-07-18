شرطة شرق النيل تكشف تفاصيل مقتل رجل على يد شقيقين داخل منزل شقيقهم

كشف الملازم شرطة أحمد حمدي التابع لقسم شرطة الحاج يوسف تفاصيل اتهام شقيقين بقتل رجل طعناً بالسكين بعد أن تم القبض عليه داخل أحد الغرف لمنزلهم مختبئاً تحت سرير وأوضح الملازم بصفته متحري لدى مثوله أمام قاضي جنايات الحاج يوسف نصر الدين بابكر الهادي الحمري أنه فور تلقيه البلاغ بواسطة النجدة التي حضرت القسم بعد ضبطها المتهم الأول وأخطرت الدورية بأن جريمة قتل وقعت بمنطقة الوحدة بالحاج يوسف وأن الأول هو منفذ الجريمة أشار بأنه وتيم مسرح الحادثة زارا مسرح الحادثة وبأخذ الإجراءات اللازمة حرر الأورنيك الجنائي وإرسال الجثة للطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

ونوه المتحري بحسب صحيفة الدار، أن زوجة شقيق المتهمين أشارت لهم بأن المتهمين قاما بقتل المجني عليه، ولفت المتحري بأنه تم القبض عليها كمتهمة ثالثة.

Advertisements

وبعدها تولى المتحري الثاني التحقيق ليورد المتحري الثاني تفاصيل ما توصل إليه من تحرياته موضحاً أن التحريات قادت بأن المتهم الأول اشتم في يوم الحادث رائحة عطر نساء منبعثة من غرفة زوجة شقيقهم المهاجر خارج البلاد عندما توجه إليها أنكرت وجود شخص معها دعاه الاتصال بشقيقه الغائب وأمر بأن يتفحص المنزل ويبحث عن الشخص المتواجد على حسب الشكوك وأمره إذا وجدوا شخصاً عليهم بجلده ومن ثم إخطار الشرطة بيد أن المتهم الثاني توجه صوب الغرفة مرة أخرى لتعرفه الزوجة وتنفي وجود شخص وعندها أعادوا الاتصال بشقيقهم الذي أمرهم بتفتيش الغرفة وعندها وجدوا القتيل تحت السرير ليدور بينهما نقاش على إثره قام المجني عليه بدفر المتهمين ليسدد له الأول طعنة أودت بحياته ليواجه المتهمان تهمة القتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)