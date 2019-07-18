الموسيقار محمد الأمين يحكي قصة اعتقاله بسجن كوبر

سجلت مجموعة قنوات تاسيتي أنغام سهرة خاصة مع الموسيقار محمد الأمين ستبث خلال عيد الأضحى المبارك، يقدم خلالها مجموعة من أغنياته الثورية، ويحكي تفاصيل تجربته مع الغناء الوطني، ومسيرة نضاله ضد الأنظمة الديكتاتورية.
ويكشف ود الأمين تفاصيل جديدة عن فترة اعتقاله بسجن كوبر، إبان حكومة جعفر نميري، ويتحدث عن رؤيته حول الحراك الثوري الذي أطاح بمحكومة “البشير”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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