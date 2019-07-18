الشرطة تحقق حول العثور على جثة شاب تحت شجرة بشندي

تحقق شرطة الأوسط بشندي في البلاغ المدون تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة ، بعد أن أبلغ أحد المواطنين عن وجود جثة شاب في العقد الثالث من عمره ، تحت شجرة بمربع ال36 بشندي ، وفور إبلاغ الشرطة تم تحريك قوة من الشرطة لمسرح الحادث برفقة تيم مسرح الحادث ، للقيام بالعمل الفني على الجثة من تأمين المكان ، ورفع البصمات ، وعمل الرسم الكروكي .

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وبحسب صحيفة الدار ، وبأمر تشريح صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة كما دون بلاغ بالحادثة بدائرة الإختصاص .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )