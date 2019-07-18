شرحبيل أحمد: (عمك تنقو) فكاهي ورسالي

أكد الفنان الأستاذ شرحبيل أحمد الدور العظيم الذي قامت به مجلة (الصبيان) في تدعيم ثقافة الأطفال نهاية القرن الماضي، وقال “شرحبيل” لبرنامج (مساء جديد) على قناة النيل الأزرق كنا نرسم الشخصية السودانية لنجسد من خلالها خصائص السوداني مثل الكرم والشهامة والأمانة، إن شخصية (عمك تنقو) كانت تلعب أدواراً فكاهية مختلفة، لكن كل موقف كان يحمل بداخله رسالة محددة.

Advertisements

وتأسف “شرحبيل” بحسب صحيفة المجهر، على عدم وجود مجلات متخصصة للأطفال، مشيراً إلى أهمية القراءة والإطلاع بالنسبة لجيل اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)