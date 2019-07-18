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تغريم شاب صفع ضابطاً أثناء فضه مشاجرة ببحري

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التاريخ: 18-يوليو-2019

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تغريم شاب صفع ضابطاً أثناء فضه مشاجرة ببحري

غرمت محكمة النظام العام بحري، شاباً (10) آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن (3) أشهر، وذلك لإدانته بصفع نظامي أثناء فضه مشاجرة وقعت في الشارع العام ببحري.

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ووفقاً لقضية الاتهام، فإن المدان قام بضرب ضابط الجنايات أثناء تدخله لفض مشاجرة، حيث قام بضربه بكلتا يديه، وعلى الفور تم اقتياده وتدوين بلاغ في مواجهته بالإزعاج العام واعتراض الموظف بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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