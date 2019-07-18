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شاب يقتل زميله بلكمة قاضية بالشمالية

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التاريخ: 18-يوليو-2019

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شاب يقتل زميله بلكمة قاضية بالشمالية

سدد عامل لكمات قاضية لصاحبه على إثرها فارق الحياة، وذلك بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية، وكشف مصدر أن نقاشاً دار بين الضحية والمتهم، ولكن سرعان ما تحول إلى عراك مما دفع الأخير إلى لكم المجني عليه لكمة قاتلة في وجهه بالقرب من العين أودت بحياته.

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وطبقاً للمصدر فإنه فور وقوع الحادثة قام أحد المواطنين بإبلاغ الشرطة التي سارعت إلى تكوين قوة من أفرادها لتقصي الحقائق، واتخذت الإجراءات اللازمة وتم القبض على المتهم ودون بلاغ في مواجهته بحسب صحيفة المجهر، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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