السنهوري: (العسكري) يسعى للتسلط وفرض الوصاية ولا بد من تصفية (الإنقاذ)

شدد نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، وأمين سر الحزب بالسودان علي الريح السنهوري، على ضرورة إنهاء التمكين واقتلاع حكومة (الإنقاذ) من جذورها، وأعلن مقاطعته (شخصياً) لفعالية التوقيع على الإعلان السياسي أمس لرفضه التفاوض المباشر مع المجلس العسكري.

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وقال السنهوري بحسب صحيفة الجريدة، إن الحزب سيواصل نضاله من داخل وخارج أجهزة الفترة الانتقالية من أجل انتزاع حقوق الشعب وإنفاذ إرادته في بناء نظام ديمقراطي تعدي مدني يصفي التمكين ويقتلع حكومة (الإنقاذ) من جذورها، ورأى أن (الإنقاذ) ما زالت موجودة في شكل الدولة التي وصفها بالعميقة. واتهم السنهوري، المجلس العسكري بالسعي للتسلط وفرض الوصاية على الشعب السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)