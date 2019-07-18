المتهم بقتل شقيقته يسجل إعترافاً قضائياً

التاريخ: 18-يوليو-2019
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سجل المتهم بقتل شقيقته إعترافاً قضائياً بإرتكاب الجريمة بالمحكمة الجنائية بالجنينة ، وذلك بعد أن إعترف من خلال التحريات أن خلافاً أسرياً بينه وبين شقيقته دعاه للقيام بإرتكاب الجريمة التي كان مسرحها منزلهم بمنطقة الجنينة ، وعلى خلفية الحادثة تم إخطار الشرطة التي سارعت الي مسرح الحادث برفقة تيم مسرح الحادث .
وبحسب صحيفة الدار ، تم العمل الفني على الجثة من تأمين المكان ، ورفع البصمات ، وعمل الرسم الكروكي ، وبأورنيك جنائي صادر من النيابة نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة كما دون بلاغ تحت طائلة القتل العمد ولازال التحري جاري .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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