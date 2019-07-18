نقل وكلاء نيابة حققوا مع رموز النظام المخلوع

كشفت متابعات مصادر عن تنقلات شملت وكلاء نيابة حققوا مع رموز النظام المخلوع في نيابات المال العام والثراء الحرام والأراضي.

وأفاد مصدر موثوق أمس، أن وكلاء نيابة حققوا مع رموز النظام المخلوع في القضايا المتعلقة بالمال العام والثراء الحرام ومخالفات الأراضي تم نقلهم من قبل النائب العام بالقرار رقم 17 لسنة 2019م بتاريخ 16 يوليو الجاري، وإبدالهم بآخرين محسوبين على النظام المخلوع.

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وانتقد المصدر تلك الخطوة، وحذر من إمكانية تأثيرها على سير العدالة، وبحسب صحيفة الجريدة أن التنقلات تضمنت أكثر من (200) وكيل نيابة، من بينهم رئيس نيابة عامة ووكلاء نيابة أعلى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)