توافق أوروبي على تهيئة السودان اقتصادياً في المرحلة الانتقالية

أبدى وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو, والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي , توافقاً على ضرورة حفظ واستقرار السودان في المرحلة الانتقالية, واستعداد الاتحاد للعب دور في التهيئة الاقتصادية بالسودان.
وقال الوزير الفنلندي إن السودان يمكنه أن يكون بلداً غنياً, ويجب تشجيع السودانيين على الاستثمار وبالتالي تشجيع المستثمرين الأجانب, معلناً عن جولات حالية يقوم بها بدأت بالقاهرة وتشمل المملكة العربية السعودية, ودولة الأمارات العربية المتحدة.
وأشار هافيستو بحسب صحيفة الأخبار إلى الهدف من هذه الزيارات الاستماع إلى وجهات النظر فيما يختص بالأوضاع في السودان مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار وتهيئة المناخ لتحقيق نهضة اقتصادية بالسودان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365
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