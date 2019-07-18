الشرطة تلقي القبض على أربعة متهمين شرعوا في دفن طفل بالمقابر

التاريخ: 18-يوليو-2019
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ألقت شرطة غرب الحارات بقيادة العقيد صلاح نجم الدين ، القبض على أربعة متهمين شرعوا في دفن طفل حديث الولادة بالمقابر بأم درمان .
وتعود تفاصيل هذه الواقعة حيث أن مباحث شرطة غرب الحارات بقيادة الملازم صبحي عبد الرحمن ، وأثناء مرورهم بجانب المقابر عثروا على أربعة متهمين يستغلون ركشة ، وبداخلها طفل حديث الولادة يحاولون دفنه بالمقابر ، وعند التحري معهم أرشدوا إلي والد الطفل الذي ضمن المتهمين .
وبحسب صحيفة الدار ، كشفت التحريات بأن والدة الطفل طلبت من المتهمين دفن طفلها بعد ولادته سفاحاً وأرادت التخلص منه بمساعدة المتهمين الأربعة ، وباشرت الشرطة التحريات وأمرت بتحويل جثة الطفل الي المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ليبقى جميع المتهمين بالحراسة وفقاً للتحقيق معهم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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