الشرطة تلقي القبض على أربعة متهمين شرعوا في دفن طفل بالمقابر

ألقت شرطة غرب الحارات بقيادة العقيد صلاح نجم الدين ، القبض على أربعة متهمين شرعوا في دفن طفل حديث الولادة بالمقابر بأم درمان .

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وتعود تفاصيل هذه الواقعة حيث أن مباحث شرطة غرب الحارات بقيادة الملازم صبحي عبد الرحمن ، وأثناء مرورهم بجانب المقابر عثروا على أربعة متهمين يستغلون ركشة ، وبداخلها طفل حديث الولادة يحاولون دفنه بالمقابر ، وعند التحري معهم أرشدوا إلي والد الطفل الذي ضمن المتهمين .

وبحسب صحيفة الدار ، كشفت التحريات بأن والدة الطفل طلبت من المتهمين دفن طفلها بعد ولادته سفاحاً وأرادت التخلص منه بمساعدة المتهمين الأربعة ، وباشرت الشرطة التحريات وأمرت بتحويل جثة الطفل الي المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ليبقى جميع المتهمين بالحراسة وفقاً للتحقيق معهم .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )