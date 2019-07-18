تطورات في قضية المتهم بقتل زوجته ودفن جثتها داخل فناء المنزل

إنعقد أمس بمحكمة جنايات بحري ، جلسة إستجواب المتهم بقتل زوجته ودفن جثتها داخل فناء المنزل ، إلا أن طلب تقدم به محامي دفاع المتهم المستشار اسلام شمس الدين مرسال ، بأرفاق مستندات طلبية تخص المتهم دافعاً بذلك لحالته النفسية لتحدد المحكمة وفق الطلب المقدم لجلسة نهاية الشهر الجاري .

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وبحسب التفاصيل الأولية التي باشرت فيها سلطات التحقيقات الجنائية ببحري بعد تلقيها معلومة تفيد بأن المتهم قام بإصابة زوجته بكوريك مما نتج عنها وفاتها أثر شكوى حول ملابسات أنها تركت المنزل لإحدى مناطق ولاية دارفور ليتم ضبط المتهم وإخضاعه للتحريات التي أسفرت عن إعترافه القضائي حول دفن جثتها داخل فناء المنزل ، عليه وفي مهمة مشتركة بين الشرطة وكوادر الطب الشرعي ، سافرت مأمورية لمنطفة حلفا وأشار المتهم لمكان دفنه ، بحسب صحيفة الدار ، وبواسطة دكتور جمال يوسف مدير مشرحة أم درمان تم نبش الجثة وكتابة تقرير ليواجه المتهم إتهاماً تحت نص المادة 130 جنائي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )