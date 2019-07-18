اتفاق “العسكري” و”التغيير” يهوى بالدولار

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في تداولات الأسواق الموازية للعملات أمس بصورة مفاجئة. وكشف متعاملون مع الأسواق الموازية عن تصاعد الجنيه السوداني أمام الدولار في تداولات “الأربعاء” دون الأيام الماضية.

Advertisements

وبحسب صحيفة الأخبار قال متعاملون إن سعر شراء الدولار سجل “61” جنيها مقارنة بـ “64” جنيهاً, أمس فيما سجل سعر البيع عبر النقد “64” جنيها مقابل “67” جنيها.

وعزوا ذلك لتوقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير, متوقعين مزيداً من الانخفاض عقب التوقيع على الاتفاق الدستوري المقرر غداً الجمعة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)