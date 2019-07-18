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متهم يمزق جسد خطيبته بالسكين والشرطة تلقي القبض عليه

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 18-يوليو-2019

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متهم يمزق جسد خطيبته بالسكين والشرطة تلقي القبض عليه

بسبب خلافات بسيطة سدد أحد المتهمين ثلاث طعنات في جسد خطيبته ، وفور سماع صراخ الخطيبة تحرك أفراد أسرتها عليها  ، ترافقهم شعبة مباحث الأوسط أم درمان .

، وقام أفراد شعبة المباحث بتطويق الموقع ونقل الفتاة المطعونة بسكين خطيبها لمستشفى أم درمان وحدة الإصابات والطوارئ ، فيما تمكنت شعبة المباحث بالأوسط أم درمان من القبض على المتهم ، وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 139  الأذى الجسيم .

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وبحسب صحيفة الدار ، تم حجز الخطيبة المصابة بمستشفى أم درمان لتلقي العلاج على يد كبار إختصاصي الجراحة .

فيما كلف رئيس القسم العقيد علي جارو المساعد شرطة آدم بشير بإجراء التحريات مع المتهم الخطيب وخطيبته المصابة بسكين الغدر .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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