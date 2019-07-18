قيادي بـ(التغيير): التوقيع على الوثيقة الدستورية مسألة وقت فقط

التاريخ: 18-يوليو-2019
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قال القيادي بـ(قوى إعلان الحرية والتغيير) البروفيسور جعفر الصافي إن الوثيقة السياسية التي تم التوقيع عليها أمس بين “قوى التغيير” و”المجلس العسكري”، تمنح المجلس السيادي صلاحيات تشريفية دون التدخل في مهام مجلس الوزراء واعتبر أن التوقيع على الوثيقة الدستورية مسألة وقت ليس إلا.
وأكد الصافي بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن الجدل حول مسألة الحصانة صياغي وليس إجرائياً، وأشار لعدم وجود حصانة قانونية مطلقة، وأوضح أنها قضية تم تجاوزها، وأن الاتفاق النهائي سيكون الأسبوع المقبل.
وذكر القيادي أن الاتفاق بالأحرف الأولى على الوثيقة السياسية جاء تأكيداً على قانونية الاتفاق لأن “العسكري” كان يعتبر أن ما تم يقع في إطار التفاهم وليس الاتفاق – على حد قوله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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