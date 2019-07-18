أب يخنق طفلته ويقوم بدفنها بالديوم

دونت شرطة الديوم بلاغاً في مواجهة أحد الأباء ، وذلك على أثر قيامه بخنق إبنته التي لم تبلغ سن الرشد ، ودفنها تحت شجرة .

وبإخطار الشرطة تحركت عربة مسرح الحادث حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الأب .

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وبحسب صحيفة الدار ، خلال المعلومات التي تحصلت عليها الشرطة ، إتضح بأن الأب لم يكن في حالة نفسية جيدة عند إرتكابه الواقعة ، ليقوم المتحري في البلاغ بتضمين الإفادات بيومية التحري ورفعها الي النيابة لإتخاذ القرار المناسب وسط حزن عم أفراد الأسرة للحادثة غير المتوقعة من الأب تجاه فلذة كبده .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )