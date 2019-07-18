اجتماع أمريكي – سعودي حول الأوضاع في السودان

التاريخ: 18-يوليو-2019 فى : أخبار 74 مشاهدة عقد المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث يرافقه القائم بالأعمال ستيفن كوتسيس أمس، اجتماعاً مع السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر بمقر السفارة السعودية في الخرطوم، وبحث اللقاء حسب المصادر، مجريات التفاوض بين مكونات العملية السياسية في السودان، وسير الأوضاع بعد الثورة التي أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير، وكيفية الدخول الآمن إلى المرحلة الانتقالية التي تمهد لقيام حكومة مدنية في البلاد بحسب صحيفة الصيحة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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