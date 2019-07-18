شبكة الصحفيين: الاتفاق إعادة لإنتاج الدولة القديمة

قطعت شبكة الصحفيين بفشل الاتفاق الذي جرى توقيعه بالأحرف الأولى, فجر أمس بين قوى الحرية والتغيير, والمجلس العسكري لكونه لا يعبر عن نبض الشارع, وعدّت الاتفاق أحد الكوابح التي تحاول أن تعتقل الثورة أو تجييرها لمصلحة اتفاق سياسي يعيد إنتاج ذات الدولة القديمة التي تعمل الثورة لتحطيمها, كما عده محاولة لقطع الطريق أمام المد الثوري بهدف الحفاظ على المكتسبات والامتيازات التاريخية لقلة من السودانيين على حساب أغلبية الشعب التي ظلت حبيسة الفقر والتهميش والإقصاء على حد تعبير بيان الشبكة.

Advertisements

ورأت الشبكة أن الاتفاق يكرّس ويعضّد من سلطة المجلس العسكري المتشكل من اللجنة الأمنية لنظام البشير, كما يكرّس لشراكة مختلة تنتج كائناً مشوهاً يبدد أحلام الشعب.

وقالت إن الاتفاق تغاضى عن كثير من المواقف والمبادئ التي تم الإعلان عنها كخطوة تسبق أية عملية سياسية وعلى رأس ذلك ضرورة حل بعض المؤسسات, بجانب الدعم السريع, وجهاز الأمن ومحاسبة رموز نظام البشير وتفكيك مؤسساته الاقتصادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)