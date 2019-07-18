ارتفاع ديون تركيا الخارجية إلى 120 مليار دولار

وأوضح البيان، وفقًا لوكالة الأناضول، أن أكثر من نصف رصيد الدين الخارجي القصير الأجل لتركيا يأتي بالدولار (52.3%)، يليه 29.9% باليورو، ثم 12.9% بالليرة التركية، و4.9% بالعملات الأخرى.
وجاء في البيان أن ”رصيد الدين الخارجي القصير الأجل للبنوك انخفض بنسبة 2.2% إلى 55.8 مليار دولار، كما زاد رصيد الدين الخارجي القصير الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 10.5% إلى 59.1 مليار دولار“.
وبلغت ديون القطاع العام القصيرة الأجل، وتحديدًا البنوك العامة، 23.3 مليار دولار، بارتفاع قدره 3.5% منذ نهاية عام 2018. كما ارتفع الدين القصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 4% ليصل إلى 91.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.
تقييم سلبي
يشار إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت خفضت تصنيف تركيا، الجمعة الماضي، مع نظرة مستقبلية سلبية، حين قالت إن ”إقالة محافظ البنك المركزي تُثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا“.
وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد تشاتين قايا، يوم الـ 6 من يوليو الجاري، وذلك قبل 10 أشهر من انتهاء فترة ولايته الحالية.
وأعطت ”فيتش“ مجموعة مبررات لتخفيض تصنيف تركيا الائتماني، من بينها تأخر النمو المتوقع لاستقرار الاقتصاد التركي، وتأخير خفض التضخم، تزامنًا مع هبوط الليرة أمام الدولار بنسبة 1.2%، خلال شهر، و40% خلال عام، معتبرة في الوقت ذاته أن ”النموذج التركي بات مقلقًا“.
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