قائد قوات التحالف العربي: السعودية ترافق السفن في البحر الأحمر

وأوضح في رده على استفسار من وكالة ”رويترز“ حول مدى اضطلاع السعودية بدور في تحالف أمني دولي بحري مقترح، إن ذلك ”يجري عند مضيق باب المندب“.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع قائد التحالف العربي بقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم، في الرياض.
وأكد ماكينزي أن القيادة تتحدث مع دول أخرى بشأن حرية الملاحة في الخليج، وسوف تعمل بجد للتوصل إلى حل يتيح المرور بحرية في الخليج.
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