جاء ذلك، في بيان لجهاز إدارة وتشغيل النهر الصناعي (المصدر الرئيس والوحيد لمياه الشرب في ليبيا)، نشره على صفحته بموقع ”فيسبوك“، اليوم الخميس.
وأشار البيان إلى ”انتهاء الأزمة، وبدء ضخ المياه والتعبئة منذ فجر اليوم الخميس“.
وقبل أكثر من أسبوع، أوقف محتجون مسلحون من جنوبي البلاد، تشغيل محطة ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس ومدن الغرب؛ احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي بمناطقهم.
وطالب المحتجون بـ“العدالة“ في طرح الأحمال، أي قطع التيار بين مختلف المناطق بالتناوب لتفادي عجز إنتاج شبكة الكهرباء في البلاد.
وأوضح البيان أن أعيان المنطقة الجنوبية، واصلوا جهودهم لحل أزمة المياه والسماح لإدارة موقع الحساونة بإعادة تشغيل محطات ضخ.
وهذه المرة الثالثة التي يعلن فيها جهاز النهر الصناعي حل الأزمة المتواصلة منذ أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وقف متعمد للإمدادات.. انتهاء أزمة مياه الشرب في غرب ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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