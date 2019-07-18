السعودية.. انخفاض صادرات النفط الخام إلى 6.94 مليون برميل في مايو‎

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، انخفاض صادرات النفط الخام السعودية في أيار/مايو إلى 6.94 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ7.18 مليون برميل يوميًا في نيسان/أبريل. وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي)، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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