توقف 3 مفاعلات نووية روسية بسبب انقطاع الكهرباء

وقالت الشركة في بيان، إنّ ماسًا كهربائيًّا في أحد محولات محطة كالينين النووية ”أدى لقطع خطوط التوتر العالي؛ ما أسفر عن انفصال المفاعلات رقم 1 و2 و4 عن الشبكة“.
وأكدت ”روسانيرغاتوم“ التابعة لوكالة ”روساتوم“ النووية الروسية، عدم تسجيل ارتفاع للنشاط الإشعاعي. فيما نقلت وكالة أنباء ”ريا نوفوستي“ عن مسؤول في المحطة قوله إنه ”يتم التحقيق في أسباب ما حصل“.
وذكر مسؤول من الشركة، أن المفاعل رقم 4 يعاد تشغيله خلال النهار، لكن المفاعلين رقم 1 و2 سيبقيان متوقفين إلى أن تعرف أسباب الحادث.
وتقع محطة كالينين النووية الأقرب من موسكو في منطقة تفير. وهي مجهزة بأربعة مفاعلات تعمل بالمياه الخفيفة دخل آخرها في الخدمة في 2012.
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