الأحزاب السياسية والحركات بجنوب دارفور ترحب بـ"اتفاق السودان"



رحبت الأحزاب السياسية والحركات الموقعة على السلام بولاية جنوب دارفور بتوقيع الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. رحبت الأحزاب السياسية والحركات الموقعة على السلام بولاية جنوب دارفور بتوقيع الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. وعقدت الأحزاب السياسية والحركات الموقعة على السلام بولاية جنوب دارفور مؤتمرا تحت شعار السودان وطن يسع الجميع بقاعة اتحاد المزارعين بمدينة نيالا حاضرة الولاية بمشاركة 28 حزبا سياسيا وحركة موقعة على السلام وتم خلال المؤتمر تكوين مجلس تنسيق الأحزاب السياسية والحركات الموقعة على السلام



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